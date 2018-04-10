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США могут атаковать Хмеймим
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США могут атаковать Хмеймим 

Рамблер 28 минут назад
Фото: РИА Новости
Власти США рассматривают возможность международного военного ответа на химатаку, которая якобы была совершена в Сирии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванных американских госслужащих.
По словам опрошенных агентством экспертов, к атаке США могут присоединиться Франция и союзники из Великобритании и стран Ближнего Востока.
Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что Великобритания «предпочла бы начать с надлежащего расследования», но Лондон «находится в тесном контакте со своими американскими и французскими союзниками».
Среди потенциальных целей удара источники Reuters назвали объекты, которые могут быть связаны с программой по развитию химоружия. Также эксперты предположили, что атакован может быть аэродром Хмеймим, где расположена российская база.
Ранее Трамп заявил, что власти Сирии ответственны и «заплатят высокую цену» за химатаку в Думе (Восточная Гута) 7 апреля. В Минобороны России опровергли информацию о применении химоружия сирийскими правительственными войсками.
Позже в СМИ появились сообщения о ракетном обстреле аэродрома «Тийфор», расположенного в провинции Хомс. Сообщалось, что системы ПВО Сирии сбили восемь ракет, выпущенных со стороны Средиземного моря и пролетевших над Ливаном. Сирийские СМИ заподозрили в атаке США.
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