Елизавета II назвала Трампа «громким вертолетом»

Королева Великобритании сравнила Трампа с громким вертолетом

«Почему они все время летают вокруг, когда ты хочешь поговорить?», — шутливо возмутилась она.

Елизавета II два раза встречалась с Бараком Обамой в годы его правления, с Дональдом Трампом она не пересекалась, несмотря на посланное ему приглашение посетить Великобританию с государственным визитом.