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Елизавета II назвала Трампа «громким вертолетом»
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Королева Великобритании сравнила Трампа с громким вертолетом 

Lenta.ru 1 час назад
Королева Великобритании Елизавета II сравнила последних президентов США с громким вертолетом. Об этом сообщает Business Insider.
Прогуливаясь по своему саду в Букингемском дворце в компании телеведущего сэра Дэвида Аттенборо в июне 2017 года, королева услышала шум вертолета и пошутила, что он «звучит, как президент Трамп или президент Обама».
«Почему они все время летают вокруг, когда ты хочешь поговорить?», — шутливо возмутилась она.
Елизавета II два раза встречалась с Бараком Обамой в годы его правления, с Дональдом Трампом она не пересекалась, несмотря на посланное ему приглашение посетить Великобританию с государственным визитом.
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