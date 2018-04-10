В США передумали вводить санкций против России

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Минфин США не поддержал введение новых санкций против РФ 

ТК «Звезда» 10 апреля 2018
Фото: Jim West imagebroker.com / Globallookpress
Как сообщили в американском ведомстве, такие меры могут вызывать серьезные негативные последствия на рынках за пределами России.
Министр финансов Соединенных Штатов Америки Стивен Мнучин заявил, что новые санкции против суверенного долга России вводить не следует.
По его словам, Минфин США «с большой осторожностью подходит к процессу введения рестрикций в отношении России», поскольку это может стать причиной серьезных негативных последствий на рынках в том числе за пределами РФ, сообщило издание Bloomberg.
Ранее сообщалось, что в базе документов конгресса США появился текст законопроекта, который предусматривает введение полного запрета на любые операции с российским государственным долгом для американских физических и юридических лиц.
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