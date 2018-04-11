Боливия созывает Совбез ООН из-за ситуации с Сирией

Боливия призвала к проведению консультации Совета Безопасности ООН в связи с «эскалацией риторики» по Сирии. Об этом заявил постпред страны при ООН Саша Йоренти.
«Моя делегация запросила проведение завтра консультаций, чтобы секретариат доложил Совету о эскалации риторики в отношении Сирии и угроз односторонних военных действий», — цитирует Йоренти РИА Новости.
Отмечается, что консультации будут проведены в закрытом режиме.
Ранее президент США Дональд Трамп призвал Россию приготовиться в связи с возможным ударом по Сирии.
В Кремле отметили, что Россия не является участником Twitter-дипломатии.