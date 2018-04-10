Китай создаст военную базу в Тихом океане

Китай планирует создать военно-морскую базу на Вануату. Об этом во вторник сообщила газета The Sydney Morning Herald со ссылкой на источники в Канберре.
Китай обсудил с Вануату возможность своего постоянного военного присутствия в Южно-Тихоокеанском регионе, отмечает издание. Хотя официальных предложений правительству Вануату пока не сделано, высокопоставленные источники в разведывательных кругах Австралии полагают, что результатом реализации планов Пекина может стать строительство постоянной военной базы. Она будет расположена менее чем в 2 тыс. км от берегов Австралии. Это позволит Пекину продвинуть свою военную мощь в Тихоокеанский регион и изменить установившийся стратегический баланс, что потенциально увеличивает риск конфронтации между Китаем и США, пишет издание
Перспектива создания форпоста Китая столь близко от Австралии обсуждалась на самом высоком уровне в Канберре и Вашингтоне, сообщает газета со ссылкой на свои источники. Сотрудники австралийских разведывательных структур и их партнеры в США и Новой Зеландии с тревогой следят за расширением влияния Китая в странах Океании, который использует для этого предоставление правительствам островных государств займов и различные инфраструктурные проекты.
Вануату — небольшое тихоокеанское государство в Меланезии, расположенное на 83 островах архипелага Новые Гебриды общей площадью около 12,2 тыс. кв. км. К северо-западу от Вануату расположены Соломоновы Острова, к западу — Австралия, к югу — Новая Каледония, к востоку — Республика Фиджи. Объемы экономической помощи Вануату со стороны Китая составляют $243 млн, со стороны Новой Зеландии — $122 млн, Японии — $95,8 млн, США — $84,2 млн, Австралии — менее $0,5 млн