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Легкомоторный самолет разбился в Чехии
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Два человека погибли при крушении легкомоторного самолета в Чехии 

РИА Новости 35 минут назад
Фото: РИА Новости
Легкий одномоторный самолет упал в понедельник неподалеку от города Табора на юго-западе Чехии, после чего загорелся, два человека, находившиеся на его борту, погибли, сообщила журналистам представитель полиции Вендула Матейю.
"В районе села Кундратице неподалеку от города Табора по неизвестным пока причинам в ходе тренировочного полета упал легкий одномоторный самолет. Сразу после падения он загорелся. Оперативно прибывшие на место происшествия пожарные сумели быстро потушить пожар. В самолете находились два человека, которые погибли. Медики ничем не смогли им помочь", — сказала Матейю.
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