Из-за твитов Трампа созван СБ ООН

В четверг Боливия созывает консультации Совбеза ООН в связи с «эскалацией риторики» по Сирии и угроз односторонних действий, заявил постпред латиноамериканской страны Саша Йоренти.

«Моя делегация запросила проведение завтра консультаций, чтобы секретариат доложил Совету о эскалации риторики в отношении Сирии и угроз односторонних военных действий», — приводит РИА «Новости» слова постпреда Боливии.

Консультации будут закрытыми.

Напомним, после якобы совершенной сирийской армией «химатаки» в Восточной Гуте западные страны заговорили о возможном военном ответе на действия Дамаска — возможны ракетные удары по сирийским базам. В том числе говорилось, что удар может быть нанесен по базе Хмеймим, где находятся российские войска.

В связи с ситуацией вокруг Восточной Гуты президент США Дональд Трамп уже призвал Россию готовиться к отражению ракетных атак в Сирии.

Кремль в ответ заявил, что важно не делать шагов, которые могут навредить и без того «хрупкой ситуации».