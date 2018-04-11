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Из-за твитов Трампа созван СБ ООН
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Из-за твитов Трампа созван СБ ООН 

Деловая газета «Взгляд» 21 час назад
В четверг Боливия созывает консультации Совбеза ООН в связи с «эскалацией риторики» по Сирии и угроз односторонних действий, заявил постпред латиноамериканской страны Саша Йоренти.
«Моя делегация запросила проведение завтра консультаций, чтобы секретариат доложил Совету о эскалации риторики в отношении Сирии и угроз односторонних военных действий», — приводит РИА «Новости» слова постпреда Боливии.
Консультации будут закрытыми.
>>Трамп выступил с призывом к России<br/>
Напомним, после якобы совершенной сирийской армией «химатаки» в Восточной Гуте западные страны заговорили о возможном военном ответе на действия Дамаска — возможны ракетные удары по сирийским базам. В том числе говорилось, что удар может быть нанесен по базе Хмеймим, где находятся российские войска.
В связи с ситуацией вокруг Восточной Гуты президент США Дональд Трамп уже призвал Россию готовиться к отражению ракетных атак в Сирии.
Кремль в ответ заявил, что важно не делать шагов, которые могут навредить и без того «хрупкой ситуации».
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