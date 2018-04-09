Посол России в Австрии попал в базу данных «Миротворца» 

Украинский сайт "Миротворец" внес в свою базу данных посла России в Австрии Дмитрия Любинского "за организацию и участие в антиукраинских акциях Femen в Австрии", передает РИА "Новости".
Об этом рассказал пресс-секретарь российского посольства Булат Хайдаров.
В феврале активистка движения Femen обнажилась перед президентом Украины Петром Порошенко во время его визита на бал в Вене. После акции первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко, ложно ссылаясь на австрийские СМИ, заявила, что акция Femen была инспирирована послом России в Австрии.
"На основании "доноса" Ирины Геращенко печально известный сайт борцов с врагами Украины "Миротворец" внес в свои списки имя главы российской дипмиссии в Вене. Сами соврали — сами испугались и поверили", — заявил Хайдаров.
В Femen отметили, что целью акции было известить общественность о недопустимости присутствия на мероприятии "казнокрада Порошенко".