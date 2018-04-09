Посол России в Австрии попал в базу данных «Миротворца»

Украинский сайт "Миротворец" внес в свою базу данных посла России Австрии Дмитрия Любинского "за организацию и участие в антиукраинских акциях Femen в Австрии", передает РИА "Новости"

Об этом рассказал пресс-секретарь российского посольства Булат Хайдаров

"На основании "доноса" Ирины Геращенко печально известный сайт борцов с врагами Украины "Миротворец" внес в свои списки имя главы российской дипмиссии в Вене. Сами соврали — сами испугались и поверили", — заявил Хайдаров.

В Femen отметили, что целью акции было известить общественность о недопустимости присутствия на мероприятии "казнокрада Порошенко".