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Следствие по делу смоленской авиакатастрофы продлено
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Польша продлила следствие по делу смоленской авиакатастрофы 

РИА Новости 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Следствие по делу об авиакатастрофе польского самолета Ту-154 под Смоленском продлено до конца текущего года, сообщила пресс-секретарь генеральной прокуратуры Польши Эва Бялик журналистам в понедельник в Варшаве.
Самолет Ту-154 Леха Качиньского в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли.
"Расследование смоленской катастрофы продлено до 31 декабря 2018 года" — сказала Бялик.
Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения самолета признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.
Польская комиссия по расследованию катастрофы под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение ниже дозволенного минимума президентского самолета, пошедшего на посадку, несмотря на густой туман.
Тем не менее, нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и приняли решение о создании второй комиссии.
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