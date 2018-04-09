Следствие по делу смоленской авиакатастрофы продлено

Польша продлила следствие по делу смоленской авиакатастрофы

Следствие по делу об авиакатастрофе польского самолета Ту-154 под Смоленском продлено до конца текущего года, сообщила пресс-секретарь генеральной прокуратуры Польши Эва Бялик журналистам в понедельник в Варшаве

Самолет Ту-154 Леха Качиньского в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли.

"Расследование смоленской катастрофы продлено до 31 декабря 2018 года" — сказала Бялик.

Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения самолета признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.

Польская комиссия по расследованию катастрофы под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение ниже дозволенного минимума президентского самолета, пошедшего на посадку, несмотря на густой туман.

Тем не менее, нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и приняли решение о создании второй комиссии.