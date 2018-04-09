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Названа причина неудачи при перехвате ракет в Сирии
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Названа причина неудачи сирийской ПВО при перехвате трех израильских ракет 

Деловая газета «Взгляд» 53 минуты назад
Фото: Reuters
Несколько ракет, запущенных израильскими самолетами по сирийской авиабазе, не удалось сбить средствами сирийского ПВО, так как развернутые в Сирии комплексы радиоэлектронной борьбы столкнулись с воздействием извне, сообщают СМИ.
Из восьми выпущенных ракет не сбиты были три — в связи с тем, что комплексы РЭБ в самом начале атаки столкнулись с подавляющим воздействием извне, источник которого пока не установлен, сообщает ФАН.
Напомним, по данным российского Минобороны, в ночь на понедельник авиаудар по сирийскому аэродрому Тифор нанесли два истребителя F-15 ВВС Израиля. До цели долетели три ракеты из восьми, остальные были сбиты. Российские советники, находившиеся на базе, не пострадали.
Израиль не стал комментировать эти сообщения. Франция и США заявили о непричастности к нападению.
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