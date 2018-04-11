Трамп выступил с призывом к России

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Трамп предложил прекратить гонку вооружений 

Рамблер 40 минут назад
Фото: globallookpress.com
Президент США Дональд Трамп предложил России прекратить гонку вооружений.
>> Трамп: «Готовься Россия, они прилетят»
На своей странице в соцсети Twitter американский лидер отметил, что в данный момент отношения России и США «хуже, чем когда-либо», не исключая времен холодной войны.
« (Однако. — Прим. ред.) у этого нет оснований», — уверен он.
По словам Трампа, Россия нуждается в том, чтобы США помогли ей «с экономикой», «что легко сделать», а Соединенным Штатам нужна Россия, так как они хотят, чтобы «все нации работали вместе».
«Прекратим гонку вооружений?» — спросил он то ли у властей России, то ли у своих подписчиков.
Чуть более часа назад Дональд Трамп опубликовал твит, в котором посоветовал России «приготовиться» к тому, что в Сирию прилетят «славные, новые и умные» ракеты. Ранее глава США обвинил Россию в поддержке главы Сирии Башара Асада, якобы применившего против своих граждан химическое оружие.
 Ещё 21 источник 
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