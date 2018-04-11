Трамп выступил с призывом к России

Трамп предложил прекратить гонку вооружений

На своей странице в соцсети Twitter американский лидер отметил, что в данный момент отношения России и США «хуже, чем когда-либо», не исключая времен холодной войны.

« (Однако. — Прим. ред.) у этого нет оснований», — уверен он.

Our relationship with Russia is worse now than it has ever been, and that includes the Cold War. There is no reason for this. Russia needs us to help with their economy, something that would be very easy to do, and we need all nations to work together. Stop the arms race?— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 апреля 2018 г.

По словам Трампа, Россия нуждается в том, чтобы США помогли ей «с экономикой», «что легко сделать», а Соединенным Штатам нужна Россия, так как они хотят, чтобы «все нации работали вместе».

«Прекратим гонку вооружений?» — спросил он то ли у властей России, то ли у своих подписчиков.