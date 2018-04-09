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Эрдоган нацелился на Донбасс
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Эрдоган нацелился на Донбасс 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Reuters
Президент Украины Петр Порошенко провел встречу «на ногах» с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, передает ТАСС.
По итогам встречи Турция «поддержала развертывание миротворческой миссии ООН на оккупированной части Донбасса и заявила о готовности принять в ней участие», говорится в заявлении пресс-службы Порошенко.
В пресс-службе украинского президента добавили, что стороны обсудили подготовку Седьмого заседания Стратегического совета высокого уровня между странами.
«Отдельно были обсуждены ключевые направления углубления двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах, а также возможности реализации совместных проектов в энергетической сфере. Среди прочего, речь шла о трехстороннем сотрудничестве между Украиной, Турцией и Катаром», — говорится в заявлении.
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