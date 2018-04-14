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РФ «вынудят заплатить» за Сирию
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Трамп пожелал заставить Россию «заплатить» при ударе по Сирии 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: Bram Janssen / AP Photo
Президент США Дональд Трамп выступает за более масштабный удар по Сирии, вопреки рекомендациям его военных советников во главе с ми. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.
«Трамп подталкивает своих советников согласиться на более масштабный ответный удар, и недоволен вариантами, которые до этого момента были ему предложены. В ходе встреч с министром обороны Джеймсом Мэттисом Трамп настаивает на атаке, которая не только накажет сирийский режим, но и заставит заплатить его международных покровителей — Россию и Иран», — пишет издание.
Также в материале газеты отмечается, что в Пентагоне с изрядной долей скептицизма относятся к вариантам, на которых настаивает президент. В свою очередь, хозяин Белого дома заручился поддержкой нового советника по национальной безопасности Джона Болтона, постоянного представителя США в ООН Никки Хейли, а также Джона Салливана, который исполняет обязанности госсекретаря.
6 апреля сирийские войска начали операцию по освобождению от боевиков города Дума — последнего неподконтрольного силам президента Башара Асада населенного пункта в Восточной Гуте. Позднее агентство Reuters со ссылкой на повстанцев сообщило о том, что на Думу сброшена хлорная бомба, также появилась информация о применении нервно-паралитического газа.
Президент США Дональд Трамп пообещал до вечера 11 апреля объявить о наказании Дамаску, а вместе с ним не исключено, что и Москве, и Тегерану, поддерживающим сирийского президента Башара Асада. По состоянию на вечер 13 апреля, окончательное решение Вашингтона по Сирии принято не было.
Сирия все обвинения в свой адрес отвергает. Россия предупредила США о серьезных последствиях в случае нанесения ударов по Сирии.
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