В Думе начались бои

По словам находящегося на месте событий корреспондента агентства, в квартале Аль-Рахмани начались столкновения между отрядами правительственной Нацгвардии и террористами. В результате боев уже погибли и пострадали люди.

8 апреля западные СМИ сообщили, что в Думе был применен токсичный газ, в результате чего погибли десятки человек. На следующий день Дональд Трамп обвинил в этом главу Арабской республики Башара Асада , а Россию — в его поддержке, и пообещал «мощный ответ».