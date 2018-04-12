В Думе начались бои 

В сирийском городе Дума, якобы подвергшемся химической атаке, начались бои, сообщает РИА Новости.
По словам находящегося на месте событий корреспондента агентства, в квартале Аль-Рахмани начались столкновения между отрядами правительственной Нацгвардии и террористами. В результате боев уже погибли и пострадали люди.
8 апреля западные СМИ сообщили, что в Думе был применен токсичный газ, в результате чего погибли десятки человек. На следующий день Дональд Трамп обвинил в этом главу Арабской республики Башара Асада, а Россию — в его поддержке, и пообещал «мощный ответ».
В минувшую субботу коалиция США, Великобритании и Франции выпустила 103 ракеты по правительственным объектам Сирии, якобы связанным с производством химического оружия. 71 ракета была сбита сирийскими ПВО.