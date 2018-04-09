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В Германии джихадистов лишат гражданства
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В Германии намерены лишать джихадистов немецких паспортов 

РИА Новости 37 минут назад
Фото: © AP Photo / Matthias Schrader
Германия будет лишать джихадистов немецких паспортов, заявил статс-секретарь федерального МВД Штефан Майер в интервью изданию Westen.
Как пишет издание, МВД хочет лишить джихадистов немецкого гражданства при условии, что у них есть другое гражданство. Как сообщил Майер, это "первоочередная цель" и ожидается, что законопроект будет внесен "в первый год правительства".
Кроме того, глава МВД Германии Хорст Зеехофер намерен внести расширить список "безопасных стран происхождения", что позволит быстрее обрабатывать прошения мигрантов из этих стран о предоставлении убежища — в список включат Грузию, Армению, Тунис, Алжир и Марокко.
Зеехофер ранее был премьером федеральной земли Бавария — первого немецкого региона на пути большинства прибывающих с Ближнего Востока мигрантов. Позиция Зеехофера по миграции была одной из жестких.
Вечером в субботу на группу сидевших на улице посетителей ресторана в историческом центре немецкого Мюнстера наехал малолитражный грузовик. Погибли трое, включая покончившего с собой водителя, 20 пострадали. Зеехофер заявил, что инцидент в Мюнстере показал, что обеспечить абсолютную безопасность, несмотря на все усилия государства, невозможно.
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