ЦРУ готовят операцию по вывозу Скрипалей

Британская разведка MI6 обсудила этот вопрос с ЦРУ . Их также могут также перевезти в Канаду Австралию или Новую Зеландию , но наиболее вероятным местом для переселения является Америка.

«Потому что там их с меньшей вероятностью убьют, и там их будет легче защитить под новыми именами», — рассказал источник издания.

Издание пишет, что 33-летняя Юлия Скрипаль отказалась от консульской поддержки российского посольства, что убедило британских чиновников в том, что она может навсегда переехать на Запад.

Ранее племянница Сергея Скрипаля Виктория заявила, что ее двоюродная сестра Юлия, мечтает вернуться в Москву и связывает свое будущее с родной страной, где у нее налаженная жизнь.

«У нее тут собака, у нее тут жизнь, у нее тут работа и любимый человек», — сказала Виктория, сообщала газета The Telegraph.

По ее мнению, в нынешней ситуации ее родственница была бы в безопасности только «на луне».