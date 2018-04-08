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ЦРУ готовят операцию по вывозу Скрипалей
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ЦРУ готовят операцию по вывозу Скрипалей 

Рамблер 18 часов назад
Сергею и Юлии Скрипаль предложат переехать в США, где они смогут жить под новыми именами. Таким образом их хотят защитить от новых покушений, сообщает газета The Sunday Times со ссылкой на собственные источники.
Британская разведка MI6 обсудила этот вопрос с ЦРУ. Их также могут также перевезти в Канаду, Австралию или Новую Зеландию, но наиболее вероятным местом для переселения является Америка.
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«Потому что там их с меньшей вероятностью убьют, и там их будет легче защитить под новыми именами», — рассказал источник издания.
Издание пишет, что 33-летняя Юлия Скрипаль отказалась от консульской поддержки российского посольства, что убедило британских чиновников в том, что она может навсегда переехать на Запад.
Ранее племянница Сергея Скрипаля Виктория заявила, что ее двоюродная сестра Юлия, мечтает вернуться в Москву и связывает свое будущее с родной страной, где у нее налаженная жизнь.
«У нее тут собака, у нее тут жизнь, у нее тут работа и любимый человек», — сказала Виктория, сообщала газета The Telegraph.
По ее мнению, в нынешней ситуации ее родственница была бы в безопасности только «на луне».
Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в английском Солсбери.
 Ещё 42 источника 
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