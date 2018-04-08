Times: Скрипалям предложат жить в США под новыми именами

В материале сообщается, что сотрудники службы британской внешней разведки МИ-6 обсудили со своими коллегами из ЦРУ вопрос о переселении Скрипалей из Соединенного Королевства, чтобы уберечь их от новых покушений на их жизнь. При этом британские власти рассматривали возможность переезде экс-полковника ГРУ и его дочери в одну из четырех других стран англосаксонского мира (так называемые Five Eyes countries — сообщество "Пяти глаз"), с которыми Великобритания имеет партнерские отношения в области обмена разведданными — США, Канаду Австралию или Новую Зеландию . Но в итоге остановились на первой из них.

"Очевидным местом их переселения является Америка, потому что их с меньшей вероятностью там убьют, и там будет легче защитить их под новыми именами", — приводит газета слова своего источника в разведслужбах.

В материале говорится, что Юлия и Сергей Скрипали не только находятся в сознании, но и скоро начнут оказывать помощь в расследовании дела об инциденте в Солсбери. В статье также утверждается, что Юлия Скрипаль отвергла предложение о предоставлении ей консульского доступа со стороны посольства России. Газета называет это "шагом, который убедил британских чиновников в том, что она может навсегда перебраться на Запад".

4 марта 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию боевого нервно-паралитического вещества. Однако руководитель оборонной научно-технической лаборатории в Портон-Дауне Гари Эйткенхед заявил, что британские специалисты не смогли установить происхождение вещества, которым были отравлены Скрипали.