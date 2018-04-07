Атака в Мюнстере потрясла Меркель

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал ЧП в Мюнстере ужасающим и тяжким актом насилия. Он выразил соболезнования родственникам жертв, поддержку пострадавшим, а также поблагодарил работающих на месте правоохранителей и врачей. Заявление главы государства опубликовано в Facebook.

Со своей стороны канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что глубоко потрясена "чудовищным происшествием" в Мюнстере.

"В связи с чудовищным происшествием в Мюнстере я глубоко потрясена", — приводит слова Меркель РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства ФРГ.

Она также выразила соболезнования близким погибших. Канцлер заверила, что для расследования произошедшего, а также для поддержки пострадавших и их близких будет сделано все возможное.

Меркель добавила, что находится в тесном контакте с вице-канцлером Олафом Шольцем , главой МИД ФРГ Хорстом Зеехофером, а также с властями Северного Рейна-Вестфалии Лашетом в связи со случившимся в Мюнстере.

Между тем глава МВД федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Херберт Ройль заявил, что жертвами атаки в Мюнстере стали два человека, третьим погибшим был водитель грузовика, который покончил с собой. Об этом он заявил на пресс-конференции в субботу вечером. Ройль, кроме того, заявил, что данных о том, что произошедшее в Мюнстере, было терактом, пока нет.

В историческом центре немецкого Мюнстера малолитражный грузовик в субботу наехал на группу сидевших на улице посетителей ресторана, три человека погибли, 20 пострадали, шестеро из них в тяжелом состоянии.