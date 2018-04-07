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Атака в Мюнстере потрясла Меркель
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Атака в Мюнстере потрясла Меркель 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал ЧП в Мюнстере ужасающим и тяжким актом насилия. Он выразил соболезнования родственникам жертв, поддержку пострадавшим, а также поблагодарил работающих на месте правоохранителей и врачей. Заявление главы государства опубликовано в Facebook.
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Со своей стороны канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что глубоко потрясена "чудовищным происшествием" в Мюнстере.
"В связи с чудовищным происшествием в Мюнстере я глубоко потрясена", — приводит слова Меркель РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства ФРГ.
Она также выразила соболезнования близким погибших. Канцлер заверила, что для расследования произошедшего, а также для поддержки пострадавших и их близких будет сделано все возможное.
Меркель добавила, что находится в тесном контакте с вице-канцлером Олафом Шольцем, главой МИД ФРГ Хорстом Зеехофером, а также с властями Северного Рейна-Вестфалии Лашетом в связи со случившимся в Мюнстере.
Между тем глава МВД федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Херберт Ройль заявил, что жертвами атаки в Мюнстере стали два человека, третьим погибшим был водитель грузовика, который покончил с собой. Об этом он заявил на пресс-конференции в субботу вечером. Ройль, кроме того, заявил, что данных о том, что произошедшее в Мюнстере, было терактом, пока нет.
В историческом центре немецкого Мюнстера малолитражный грузовик в субботу наехал на группу сидевших на улице посетителей ресторана, три человека погибли, 20 пострадали, шестеро из них в тяжелом состоянии.
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