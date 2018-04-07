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Мужчина воскрес после 18-часовой остановки сердца
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Мужчина воскрес после 18-часовой остановки сердца 

ТК «Звезда» 31 минуту назад
Фото: globallookpress.com
Житель Монпелье перенес сердечный приступ и смог выжить после остановки сердца.
Во Франции родственники обнаружили 53-летнего мужчину без сознания. Прибывшие на вызов врачи зафиксировали, что температура его тела составляет всего 22°С, а сердце не бьется.
Оказалось, что у мужчины случился сердечный приступ. Медики попытались реанимировать его на месте, а после чего доставили в больницу. Весь процесс спасения и транспортировки занял около четырех часов, в течение которых врачи без остановки делали ему массаж сердца.
В госпитале мужчину подключили к аппарату жизнеобеспечения и попытались поднять температуру тела. В итоге, когда это удалось, сердце пациента запустили снова.
По словам главы отделения интенсивной терапии в больнице Университета Монпелье Джонатана Чарбита, мужчину спасло именно то, что у него упала температура. Охлаждение организма защищало его мозг и другие органы.
«Вся медицинская команда была ошеломлена. Это случай можно вносить в учебные пособия, как что-то необыкновенное. Вероятность возвращения человека к жизни в такой ситуации близка к нулю», — цитирует специалиста The Sun.
Инцидент произошел еще 12 марта. Сейчас мужчина идет на поправку и врачи не фиксируют у него никаких повреждений головного мозга.
Невероятный счастливчик получил только переломы ребер после непрямого массажа сердца, но в ближайшее время будет полностью здоров.
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