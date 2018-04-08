Российские туристы застряли в Дубае

Отпуск затянулся: 170 российских туристов не могут улететь из Дубая

170 российских туристов уже второй день ожидают своего рейса в аэропорту Дубая . Об этом сообщила в пресс-служба авиакомпании «Уральские авиалинии». Самолет этого перевозчика как раз и должен был перевезти туристов в Москву в субботу, 7 апреля.

Самолет оказался не готовым к вылету из-за технической неисправности. В пресс-службе авиакомпании уточнили, что устранили поломку, но пассажиры отказались лететь на этом самолете, и он отправился в столицу России пустым. Представители « Уральских авиалиний » нашли резервный борт, но теперь не могут получить разрешение от аэропорта Дубая на вылет. Вопрос остается открытым. Вот что рассказала Business FM туристка Татьяна Ладыгина:

— К нам постоянно подходят и представители авиакомпании, и представители из консульства России в Дубае, но нам никакой четкой информации не дают. Просто говорят, что вопрос решается о том, чтобы предоставить нам рейс, который должен вылететь из Москвы сюда за нами. При этом никаких конкретных данных нам не дают, то есть мы не знаем, когда это произойдет.

— Чем объясняют задержку?

— Задержка по техническим причинам. Первый день нас на самолет сажали два раза, два раза снимали с рейса: то у них гидравлическая жидкость расширилась, ее залили слишком много, второй раз забыли закрыть клапаны, она вся вытекла. Потом еще что-то случилось. Мы не знаем что, но говорили, что везут какую-то деталь, запчасть из Москвы. В итоге в субботу нас привезли опять из отеля в аэропорт, причем сказали: самолет готов. Мы приехали, была посадка, нас на автобусе отвезли к самолету, но когда автобус подвез нас к самолету, нас из автобуса не выпускали 40 минут. Самолет ремонтировали, то есть он еще не был готов к вылету. Мы попросили предоставить нам бумагу о техническом заключении самолета, нам в этом отказали.

— Как вас разместили? Где вы ожидаете вылета?

— Разместили нас вчера. К нам подходил сначала консул, говорил, что авиакомпания не хочет предоставлять нам жилье на эту ночь, и все-таки в пять часов утра нас заселили в одном из терминалов в гостинице прямо в аэропорту, так как миграционная служба нас уже не выпускает. Мы прошли паспортный контроль, пересекли границу, у нас стоят уже штампики, и все. Мы не можем эту зону покинуть.

В пресс-службе «Уральских авиалиний» заявили, что туристы вылетят домой сразу после того, как будет получено разрешение на рейс. Процедура обычно занимает около суток. Все пассажиры рейса размещены в гостинице.