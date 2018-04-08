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Российские туристы застряли в Дубае
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Отпуск затянулся: 170 российских туристов не могут улететь из Дубая 

BFM.RU 1 час назад
Фото: ТАСС
170 российских туристов уже второй день ожидают своего рейса в аэропорту Дубая. Об этом сообщила в пресс-служба авиакомпании «Уральские авиалинии». Самолет этого перевозчика как раз и должен был перевезти туристов в Москву в субботу, 7 апреля.
Самолет оказался не готовым к вылету из-за технической неисправности. В пресс-службе авиакомпании уточнили, что устранили поломку, но пассажиры отказались лететь на этом самолете, и он отправился в столицу России пустым. Представители «Уральских авиалиний» нашли резервный борт, но теперь не могут получить разрешение от аэропорта Дубая на вылет. Вопрос остается открытым. Вот что рассказала Business FM туристка Татьяна Ладыгина:
— К нам постоянно подходят и представители авиакомпании, и представители из консульства России в Дубае, но нам никакой четкой информации не дают. Просто говорят, что вопрос решается о том, чтобы предоставить нам рейс, который должен вылететь из Москвы сюда за нами. При этом никаких конкретных данных нам не дают, то есть мы не знаем, когда это произойдет.
— Чем объясняют задержку?
— Задержка по техническим причинам. Первый день нас на самолет сажали два раза, два раза снимали с рейса: то у них гидравлическая жидкость расширилась, ее залили слишком много, второй раз забыли закрыть клапаны, она вся вытекла. Потом еще что-то случилось. Мы не знаем что, но говорили, что везут какую-то деталь, запчасть из Москвы. В итоге в субботу нас привезли опять из отеля в аэропорт, причем сказали: самолет готов. Мы приехали, была посадка, нас на автобусе отвезли к самолету, но когда автобус подвез нас к самолету, нас из автобуса не выпускали 40 минут. Самолет ремонтировали, то есть он еще не был готов к вылету. Мы попросили предоставить нам бумагу о техническом заключении самолета, нам в этом отказали.
— Как вас разместили? Где вы ожидаете вылета?
— Разместили нас вчера. К нам подходил сначала консул, говорил, что авиакомпания не хочет предоставлять нам жилье на эту ночь, и все-таки в пять часов утра нас заселили в одном из терминалов в гостинице прямо в аэропорту, так как миграционная служба нас уже не выпускает. Мы прошли паспортный контроль, пересекли границу, у нас стоят уже штампики, и все. Мы не можем эту зону покинуть.
В пресс-службе «Уральских авиалиний» заявили, что туристы вылетят домой сразу после того, как будет получено разрешение на рейс. Процедура обычно занимает около суток. Все пассажиры рейса размещены в гостинице.
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