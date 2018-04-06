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Аваков рассказал о подготовке к захвату Донбасса
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Аваков рассказал о подготовке к захвату Донбасса 

Деловая газета «Взгляд» 41 минуту назад
Фото: Reuters
Силы МВД Украины готовятся к восстановлению контроля над оккупированными территориями на востоке страны, заявил глава ведомства Арсен Аваков на встрече с делегацией Американского совета по внешней политике.
«Сегодня мы рассматриваем несколько вариантов развития сценария на Востоке. Мы понимаем, что освобождение территории Донбасса и восстановление контроля над восточной границей будет полицейской операцией с привлечением миротворческих сил, а не военной. Силы МВД — полиция и гвардия — готовятся к этому варианту», — цитирует Авакова УНИАН.
Накануне президент Украины Петр Порошенко заявил, что «антитеррористическая операция» на территории Донбасса завершится в мае.
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18 января Верховная рада Украины приняла закон о «реинтеграции» Донбасса. Согласно ему, неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются «оккупированными». Россия в законопроекте фигурирует как «страна-агрессор».
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