Госдеп назвал новые санкции «сигналом» России

Ранее США ввели санкции против 38 российских чиновников, бизнесменов и компаний по целому ряду поводов, включая Украину Сирию и закон "О противодействии противникам Америки через санкции".

"Действия России против США и наших союзников и партнеров были частью постоянно поддерживаемой агрессии, которая распространяется за пределы недавних событий и возникла раньше первого дня нынешней администрации (США) в январе 2017 года. Сигнал, который должно понять правительство России, таков: его злонамеренные действия повлекут существенные последствия", — заявил представитель госдепартамента.

"Это не означает, что Соединенные Штаты разрывают диалог с Россией. Администрация создала ряд каналов общения с Россией по Украине, Сирии, контролю над вооружениями, двусторонним отношениям и другим вопросам. Мы продолжаем искать позитивного разрешения этих вопросов", — отметил собеседник агентства.