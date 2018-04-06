Подтверждено финансирование Каддафи кампании Саркози

Экс-переводчик Каддафи подтвердил финансирование ливийским лидером кампании Саркози

"В 2005 году тогдашний министр внутренних дел Франции господин Николя Саркози посетил Ливию… Саркози сказал, что он собирается баллотироваться в президенты в 2007 году. Ливийский лидер ответил ему, что это радостная новость, и было бы хорошо, если бы друг Ливии и его личный друг стал бы президентом Франции. Каддафи обещал Саркози всяческую поддержку и помощь", — заявил Миссури.

По его словам, представители предвыборного штаба Саркози проводили встречу с ливийскими чиновниками. В ходе этой встречи был составлен документ, в котором содержалась просьба к ливийскому руководству выделить €50 млн для поддержки кампании Саркози.

Миссури также добавил, что в итоге данная сумма была уменьшена до €20 млн по распоряжению Каддафи.

Ранее сообщалось, что адвокат Саркози пообещал доказать его невиновность.