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Подтверждено финансирование Каддафи кампании Саркози
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Экс-переводчик Каддафи подтвердил финансирование ливийским лидером кампании Саркози 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Бывший переводчик ливийского лидера Муаммара Каддафи Мифтах Миссури рассказал о том, как глава страны финансировал избирательную кампанию экс-президента Франции Николя Саркози. Об этом сообщает RT.
"В 2005 году тогдашний министр внутренних дел Франции господин Николя Саркози посетил Ливию… Саркози сказал, что он собирается баллотироваться в президенты в 2007 году. Ливийский лидер ответил ему, что это радостная новость, и было бы хорошо, если бы друг Ливии и его личный друг стал бы президентом Франции. Каддафи обещал Саркози всяческую поддержку и помощь", — заявил Миссури.
По его словам, представители предвыборного штаба Саркози проводили встречу с ливийскими чиновниками. В ходе этой встречи был составлен документ, в котором содержалась просьба к ливийскому руководству выделить €50 млн для поддержки кампании Саркози.
Миссури также добавил, что в итоге данная сумма была уменьшена до €20 млн по распоряжению Каддафи.
Ранее сообщалось, что адвокат Саркози пообещал доказать его невиновность.
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