Обзор зарубежных СМИ: Зачем Россия «торопит» Крымский мост 

Зачем Россия «торопит» Крымский мост
Россия торопится открыть Крымский мост, пока он не обрушился, сообщает украинский портал Znaj. По словам автора статьи, именно поэтому президент России Владимир Путин ранее выразил надежду на старт автомобильного движения по нему уже в июне, а позже строители моста пообещали воплотить ее.
«Бессмертная» китаянка бросила вызов Путину
Китаянка Лю Елинь, которая прославилась тем, что в 50 лет выглядит на 18, предложила президенту России Владимиру Путину вместе поплавать на морозе, сообщает Sina. Лю Елинь, которая именно моржеванием объясняет то, как хорошо выглядит в 50, считает российского лидера «вечно молодым» и «роскошным» мужчиной.
Украинцы «отравлены» популизмом
Директор украинского Института мировой политики Евгений Магда со страниц «Главреда» заявил, что власти Украины «не имеют права» на популизм. По его словам, граждане страны «отравлены» и «деморализованы» пустыми обещаниями, которые слышат уже много лет, а политики, которые продолжат обещать «все и сразу», «сыграют» против интересов своей Родины.
Работники Google выступили против Пентагона
Сотрудники Google протестуют против совместной работы компании с Минобороны США, сообщает Financial Times. По информации газеты, работники корпорации, узнав, что Пентагон использует технологии искусственного интеллекта, разработанные Google, в своих беспилотниках для распознавания объектов, создали петицию в адрес руководства компании с требованием прекратить сотрудничество. По мнению подписавших ее сотрудников, взаимодействие Google с военными способно подорвать доверие к компании, девизом которой является фраза «Не делай зла».
Украину терроризируют банды подростков
«Обозреватель» рассказал, как «развлекаются» подростковые банды на Украине. Так, в марте 2018 года группа подростков, которая называет себя «Берковецкой бандой», уже не в первый раз разгромила киевский супермаркет «Ашан». В новогоднюю ночь трое школьников в элитном поселке Глеваха под Киевом избили прохожего ногами и битой ради 650 гривен (менее полутора тысяч рублей). Немногим ранее в Мариуполе были задержаны трое подростков, создавших банду. Двое старшеклассников и студентка ПТУ отбирали деньги у первоклассников, угрожая им ножом, а лидер банды, девятиклассник, даже убил человека, забив его до смерти. Кроме того, украинские подростки не гнушаются и ограблением церквей, а психологи объясняют все это тем, что несовершеннолетние «впитывают» негативные процессы, которые происходят в обществе, воспринимая их как игру.