Обзор зарубежных СМИ: Зачем Россия «торопит» Крымский мост

Зачем Россия «торопит» Крымский мост

Россия торопится открыть Крымский мост, пока он не обрушился, сообщает украинский портал Znaj. По словам автора статьи, именно поэтому президент России Владимир Путин ранее выразил надежду на старт автомобильного движения по нему уже в июне, а позже строители моста пообещали воплотить ее.

«Бессмертная» китаянка бросила вызов Путину

Китаянка Лю Елинь, которая прославилась тем, что в 50 лет выглядит на 18, предложила президенту России Владимиру Путину вместе поплавать на морозе, сообщает Sina. Лю Елинь, которая именно моржеванием объясняет то, как хорошо выглядит в 50, считает российского лидера «вечно молодым» и «роскошным» мужчиной.

Украинцы «отравлены» популизмом

Директор украинского Института мировой политики Евгений Магда со страниц «Главреда» заявил, что власти Украины «не имеют права» на популизм. По его словам, граждане страны «отравлены» и «деморализованы» пустыми обещаниями, которые слышат уже много лет, а политики, которые продолжат обещать «все и сразу», «сыграют» против интересов своей Родины.

Работники Google выступили против Пентагона

Сотрудники Google протестуют против совместной работы компании с Минобороны США , сообщает Financial Times . По информации газеты, работники корпорации, узнав, что Пентагон использует технологии искусственного интеллекта, разработанные Google, в своих беспилотниках для распознавания объектов, создали петицию в адрес руководства компании с требованием прекратить сотрудничество. По мнению подписавших ее сотрудников, взаимодействие Google с военными способно подорвать доверие к компании, девизом которой является фраза «Не делай зла».

Украину терроризируют банды подростков