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Экс-президент Бразилии сдался властям
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Экс-президент Бразилии сдался властям 

РИА Новости 7 апреля 2018
Фото: РИА Новости
Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в субботу сдался властям, сообщает портал Folha de Sao Paolo.
Он вышел из здания профсоюза металлургов в городе Сан-Бернарду-ду-Кампу, где укрывался среди сторонников последние два дня, и сел в машину федеральной полиции.
Ранее он заявил, что собирается исполнить решение суда о заключении в тюрьму. При этом в срок, отведенный ему властями (до 23.00 мск минувшей пятницы), он так и не сдался добровольно.
В субботу судья верховного суда Бразилии Эдсон Факин отказал в апелляции Лулы да Силва на решение о помещении его в тюрьму. Это решение оставляет в силе вердикт судьи Сержиу Моро о возможности заключения Лулы под стражу. В пятницу предыдущая инстанция, высший суд Бразилии, также отказала адвокатам Лулы сразу в двух апелляциях.
В январе Лула да Силва был приговорен за коррупцию к 12 годам и одному месяцу тюрьмы.
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