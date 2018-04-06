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Премьер Малайзии объявил о роспуске парламента
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Премьер Малайзии объявил о роспуске парламента 

Газета.Ru 48 минут назад
Фото: Reuters
Премьер-министр Малайзии Наджим Разак объявил о роспуске парламента в связи с предстоящими в стране всеобщими выборами, передает агентство Bernama.
"Я хочу сообщить всем гражданам, что король дал мне аудиенцию, во время которой я получил согласие на роспуск парламента в субботу, 7 апреля", — сказал Разак.
Как отмечается, точная дата очередных парламентских выборов в Малайзии еще не определена. Однако, по мнению наблюдателей, они могут пройти в конце апреля или в начале мая.
При этом король Малайзии Мухаммад V дал согласие на роспуск парламента страны.
Ранее сообщалось, что президент Италии распустил парламент страны.
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