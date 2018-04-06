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Стала известна судьба домашних животных Скрипалей
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СМИ сообщили судьбу домашних животных Скрипалей 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: depositphotos.com
Две морские свинки Скрипалей погибли от обезвоживания в отсутствие хозяев, а один из двух котов был найден в тяжелом состоянии и усыплен, всех трех животных после смерти кремировали, сообщает газета Mirror со ссылкой на представителей британского министерства экологии.
Вечером в четверг российское посольство официально обратилось в МИД Великобритании с просьбой предоставить информацию о состоянии домашних животных Сергея Скрипаля — двух кошек и двух морских свинок. По его данным, знать о судьбе животных важно в контексте продолжающегося расследования: чтобы лучше понимать, что случилось с Сергеем и Юлией Скрипаль, важно знать, пострадали ли животные также от химического отравления.
После отравления Скрипалей ветеринары несколько дней не имели доступа в их дом, а когда смогли войти — морские свинки уже погибли, поскольку их никто не поил, сообщил газете представитель министерства экологии.
Черный персидский кот Скрипалей по кличке Нэш ван Дрейк был найден в состоянии стресса. Его отвезли в химическую лабораторию Портон-Даун для проверки, но животное так страдало, что его решили усыпить.
Всех трех животных кремировали из опасений, что они могли быть заражены веществом "Новичок".
Племянница Сергея Скрипаля Виктория ранее заявила, что соседи видели одного из котов убегающим из дома.
Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей.
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