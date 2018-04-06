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Памана отзывает посла из Венесуэлы
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Памана отзывает посла из Венесуэлы 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Панама отзывает посла из Венесуэлы и требует у властей этой страны отозвать своего дипломатического представителя, заявил панамский МИД.
Дипломатический демарш был объявлен на фоне обострения отношений между странами. Ранее сообщалось, что власти Венесуэлы решили приостановить на 90 дней торгово-экономические отношения с Панамой.
Правительство Панамы включило президента Венесуэлы Николаса Мадуро в список лиц, которые могут быть причастны к отмыванию финансовых средств, а значит, требуют усиленного внимания со стороны финансовых органов.
Всего в список вошли 55 чиновников Венесуэлы, которых власти Панамы подозревают в причастности к отмыванию капиталов, финансированию терроризма и распространению оружия массового поражения.
Помимо Мадуро в список внесены глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль, генпрокурор Тарек Уильям Сааб, глава верховного суда Майкель Морено, глава национального избирательного совета Тибисай Лусена, брат Уго Чавеса Адан, министр образования Элиас Хауа.
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