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Соратник Трампа работал на повышение рейтинга Януковича
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Соратник Трампа работал на повышение рейтинга Януковича 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press
Бывший руководитель предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт организовывал в СМИ кампанию, направленную на повышение рейтинга бывшего президента Украины Виктора Януковича. Также Манафорт старался дискредитировать конкурента Януковича — Юлию Тимошенко, пишет The Guardian.
Американский аналитик взялся за дело после того, как в 2010 году во втором туре президентских выборов с небольшим перевесом (48,95 процента против 45,47 процента) Янукович обошел Тимошенко.
Через год Тимошенко была арестована, что вызвало негативную реакцию на Западе. Администрация американского президента Барака Обамы обвинила Януковича в преследовании оппонента по политическим мотивам.
Тогда Манафорт одобрил концепцию по дискредитации Тимошенко в СМИ. Среди прочих мер были размещение статей в американских газетах, таких как Wall Street Journal, изменение статей в Википедии и включение в них клеветы на Тимошенко, создание поддельного аналитического центра в Вене для распространения нужной информации, работа с соцсетями.
Автором концепции стал бывший репортер Wall Street Journal Алан Фридман. За размещение статей Киев переводил фирме Фридмана по 150 тысяч евро каждые три месяца. При этом автор концепции постоянно согласовывал свои действия с Манафортом.
Целью всей информационной кампании было сблизить Януковича с западными лидерами для скорейшего заключения договора об ассоциации Украины с ЕС. От услуг Фридмана и Манафорта Киев отказался в октябре 2013 года, когда Януковичрешил свернуть программу евроассоциации.
В настоящее время Манафорт и его деловой партнер Рик Гейтс подозреваются властями США в незарегистрированной работе лоббистами от лица Украины, уклонении от налогов и отмывании денег. Обвинения предъявил спецпрокурор Роберт Мюллер, который расследует дело о «российском вмешательстве» в американские президентские выборы 2016 года. Москва отвергает все обвинения.
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