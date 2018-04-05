Соратник Трампа работал на повышение рейтинга Януковича

Американский аналитик взялся за дело после того, как в 2010 году во втором туре президентских выборов с небольшим перевесом (48,95 процента против 45,47 процента) Янукович обошел Тимошенко.

Через год Тимошенко была арестована, что вызвало негативную реакцию на Западе. Администрация американского президента Барака Обамы обвинила Януковича в преследовании оппонента по политическим мотивам.

Тогда Манафорт одобрил концепцию по дискредитации Тимошенко в СМИ. Среди прочих мер были размещение статей в американских газетах, таких как Wall Street Journal , изменение статей в Википедии и включение в них клеветы на Тимошенко, создание поддельного аналитического центра в Вене для распространения нужной информации, работа с соцсетями.

Автором концепции стал бывший репортер Wall Street Journal Алан Фридман . За размещение статей Киев переводил фирме Фридмана по 150 тысяч евро каждые три месяца. При этом автор концепции постоянно согласовывал свои действия с Манафортом.

Целью всей информационной кампании было сблизить Януковича с западными лидерами для скорейшего заключения договора об ассоциации Украины с ЕС . От услуг Фридмана и Манафорта Киев отказался в октябре 2013 года, когда Януковичрешил свернуть программу евроассоциации.