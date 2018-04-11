Врачи в Солсбери не подтвердили отравление Скрипалей

Посольство РФ: Больница в Солсбери не подтвердила отравление Скрипалей

Больница в городе Солсбери «ни разу прямо не подтвердила, что у Сергея Юлии Скрипалей были какие-либо симптомы химического отравления и что их лечили именно от этого. Вот и главврач больницы городского округа Солсбери Кристин Блэншард лишь абстрактно рассказывает, какие в целом бывают симптомы и как их обычно лечат. Вместе с тем МИД Великобритании продолжает нас заверять в том, что Сергей и Юлия Скрипаль получают высококачественную медицинскую помощь, опять же без конкретики», сообщили в посольстве РФ в Великобритании.

Также российское дипведомство подчеркивает, что «в этой связи направило новую ноту в МИД Великобритании, а также письмо г-же Блэншард с просьбой еще раз уточнить данный вопрос, имеющий принципиальное значение».

Кроме того, российская дипмиссия пытается прояснить и другие неясные моменты. Например, давали ли Скрипали свое согласие на применение к ним той или иной схемы лечения? Если нет, то кто дал согласие от их имени? И на основании какого диагноза все-таки принималось решение о методах лечения и в чем конкретно оно выражалось?

Юлия Скрипаль, гражданка России , 10 апреля, по сведениям британских СМИ, была выписана из больницы в Солсбери, поскольку ее состояние не представляет опасности. Однако, по словам посла РФ в Соединенном королевстве Александра Яковенко , российские дипломаты узнали о факте выписки Юлии из СМИ. Неоднократные запросы в МИД Великобритании пока что не дали результата.