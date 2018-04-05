Названо время проведения заседания ООН по «делу Скрипаля»

Стало известно время проведения заседания СБ ООН по «делу Скрипаля»

Согласно распространённой пресс-службой программе работы Совета на 5 апреля, в 15.00 (22.00мск) состоится обсуждение ситуации в Бурунди . По окончании встречи СБ приступит к рассмотрению темы, обозначенной в письме постпредства Великобритании при ООН от 13 марта.

После инцидента в Солсбери премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проинформировала генсека ООН о произошедшем. В направленном письме употребляется формулировка, что британское правительство "считает весьма вероятным", что ответственность за это нападение несет Российская Федерация.