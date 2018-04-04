Трамп потребовал платы за Сирию

Заявление Дональда Трампа о планах вывести войска из Сирии поставили в замешательство Госдеп и стали сюрпризом для Пентагона . Но больше всех обеспокоились союзники США на Ближнем Востоке. Какие цели преследовал Трамп, будоража своих партнеров громкими заявлениями? Спустя неделю президент США открыл карты.

Выступая в штате Огайо в четверг Трамп неожиданно заявил: «Очень скоро мы уйдем из Сирии. Пусть другие об этом сейчас заботятся», — и отметил, что у Исламского государства отбиты 100% территории. Он пожалел о том, что США за 10 лет вложили в Ближний Восток 7 трлн долларов, тогда как эти деньги могли быть потрачены внутри страны. Напомним, сейчас в Сирии дислоцированы 2000 американских военных.

Слова президента противоречат предыдущим сообщениям Вашингтона о намерении сохранить «бессрочное» военное присутствие под предлогом «сдерживания Ирана » и в ожидании отставки Башара Асада . Как выяснилось, с Трампом в этом вопросе были не согласны даже его собственные советники по национальной безопасности, которые убеждали его в необходимости оставить силы США в Сирии в небольшом количестве, по крайней мере, на пару лет, чтобы убедиться в успехе борьбы с боевиками и не дать Сирии фактически превратиться в постоянную иранскую базу.

Заявления Трампа поставили в некоторое замешательство Госдеп, ЦРУ министерство обороны . Они и вовсе были не в курсе таких планов президента и его слова прозвучали для них, как гром среди ясного неба.

Пока никаких формальных решений принято не было, то есть Трамп дальше слов все еще не ушел, а формулировка «очень скоро» может означать какие угодно сроки. Кроме того, он оставил для себя некую лазейку, оговорившись, что он хочет вывести войска, но сначала надо удостовериться, что ИГИЛ было побеждено.

Огорошило подобное выступление главы Белого дома и его союзников. Представители возглавляемой США антиигиловской коалиции во вторник отказались комментировать, какие последствия вызовут слова Трампа и заявили, что остаются привержены миссии по борьбе с «халифатом». Кроме того, заявление американского президента вызвали обеспокоенность у Израиля , который рассчитывает на помощь Соединенных Штатов в борьбе с иранским влиянием в Сирии, а также у курдских формирований в САР, поддерживаемых американцами.

Свои опасения продемонстрировал и другой традиционный союзник США — Саудовская Аравия , которая очень хотела бы, чтобы американские войска остались в регионе. О чем, как подчеркнул сам Трамп, ему и сообщили сами саудовцы. А вот его ответ Эр-Рияду отчасти проливает свет на то, зачем же главе Белого дома понадобились эти внезапные сообщения о планах уйти из Сирии.

«Саудовская Аравия очень заинтересована в нашем решении, и я сказал: «Раз вы хотите, чтобы мы остались, возможно, вам придется заплатить», — подчеркнул Трамп.

Александр Домрин. «Во-первых, Трамп в последнее время шарахается из стороны в сторону. Это касается и замены Тиллерсона на Помпео, и приглашения Путина посетить Белый Дом на фоне высылки российских дипломатов и закрытия генконсульства в Сиэтле, и позиции по Сирии. Это говорит о том, что в США сейчас нет внешней политики в общепринятом понимании. Внешняя политика все-таки предполагает некое единство разных групп в отношении интересов США, в то время как по внутренней политике могут вестись диалоги, дискуссии и жаркие споры», — заявил газете ВЗГЛЯД профессор факультета права ВШЭ

«Во-вторых, бизнесмен Трамп во всей своей красе пытается монетизировать остатки внешней политики.

Трамп воспринимает Белый Дом как бизнес-проект, а США — как большую корпорацию, и с этих позиций он ведет переговоры с саудитами. «Хотите, чтобы мы остались в Сирии — платите. Не хотите — оставайтесь один на один с Ираном и русскими», — говорит им Трамп», — подчеркнул Домрин. «И такая двойственность наталкивает нас вопрос: это хитрая политика или недальновидная политика? Пока складывается впечатление, что Трамп хочет играть в которую игру и не хочет играть в длинную», — добавил он.

Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров уверен, что Трамп намеренно организует такой шантаж. «Дайте бабок», — это типичная торгашеская тактика Трампа, заявил он газете ВЗГЛЯД.

«В последнее время США себя так не вели и для многих это выглядит чем-то новым, но это классический примитивный шантаж: хотите, чтобы США остались в Сирии — дайте денег», — добавил эксперт.

Но если Трамп свое слово сказал и сделал это в своей обычной провокационной манере, то Эр-Рияду это сделать только предстоит, мяч теперь на его стороне. «Заплатят ли саудиты — пока сказать сложно, позиция наследного принца по данному вопросу достоверно неизвестна», — отметил Багдасаров.

Тут нелишним было бы вспомнить, что примерно год назад Трамп уже выступал с критическими замечаниями в отношении Саудовской Аравии и даже пытался продвинуть закон, запрещающий въезд в США из мусульманских стран. Однако, несмотря на первичное недовольство саудитов, в итоге после визита Трампа в королевство ими был подписаны многомиллионные оружейные контракты с американцами. То есть в прошлый раз провокация главы Белого дома более, чем удалась.

Багдасаров в свою очередь отметил, что альтернатива выводу американских войск у Эр-Рияда не самая радужная: «Если саудиты заплатят — это обернется для них постоянным шантажом». «Тем более, уже сейчас существует некое распределение труда в вопросе противостояния с Ираном: саудиты и другие богатые страны региона платят деньги, а американские военные взамен присутствуют в тех или иных конфликтах. И этот бизнес для США может стать долгоиграющим», — уверен эксперт.