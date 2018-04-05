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В Германии резко выросло число радикальных мусульман
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В Германии резко выросло число радикальных мусульман 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Reuters
За последние пять лет число радикальных исламистов в Германии выросло на 100 процентов. Об этом пишет Tagesspiegel со ссылкой на данные региональных ведомств по охране конституции.
По их сведениям, к концу марта в стране насчитывалось в общей сложности 11 тысяч салафитов — приверженцев одного из консервативных течений ислама. Всего за пять лет их число удвоилось — в 2013-м их было 5,5 тысячи.
Прирост числа опасных исламистов оказался более явным в некрупных федеральных землях Германии, таких как Гамбург или Берлин. К примеру, в Гамбурге их сейчас насчитывается 800 человек, из которых более половины относятся к джихадистам. Актуальных данных по Берлину нет, однако год назад в нем было 850 салафитов.
В целом прирост числа радикальных исламистов в ФРГ замедляется, указывают эксперты. Однако, по их мнению, тенденции к стагнации или снижению показателей пока не наблюдается.
В 2015 году в Европе разразился миграционный кризис. Некоторые страны выступили за сдерживание потока беженцев и против квот на число мигрантов. Германия, напротив, старалась принять максимум беженцев. Однако после нескольких терактов, совершенных вновь прибывшими мусульманами, в ФРГ также появились антимигрантские настроения. В страну за эти годы перебралось свыше 1,5 миллиона человек.
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