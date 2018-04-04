«Киев переходит красную линию»

Как Россия будет защищать гражданский флот от нападок Украины

Капитану крымского рыболовецкого сейнера «Норд» грозит тюремный срок на Украине . В вину рыбакам Киев вменяет наличие российского гражданства, а также «причинение вреда государству». При этом эксперты считают, что украинская погранслужба, принудительно направившая судно в порт Бердянска , зашла слишком далеко. Подобные действия в России расценивают как угон судна и похищение людей. Эксперты считают, что навести порядок в данной ситуации сможет только патрулирование района кораблями Черноморского флота. О пиратской политике Киева и возможном ответе Москвы — в материале RT.

Капитан российского судна «Норд», ранее задержанного украинскими пограничниками, вывезен в неизвестном направлении. Как сообщил представитель судовладельца — компании «Балтийский берег» , местонахождение Владимир Горбенко пока не установлено. В среду, 4 апреля, должно состояться первое заседание украинского суда по делу «Норда».

Украинская морская погранслужба задержала российское судно 25 марта в Азовском море. Как сообщала Государственная пограничная служба Украины, «Норд» был остановлен «в части украинских вод».

31 марта капитану рыболовецкого сейнера «Норд», зарегистрированного в Крыму , украинская прокуратура предъявила подозрение по статье 332-1 УК Украины («Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из неё с целью причинения вреда интересам государства»). За это предусматривается лишение свободы на срок до трёх лет с конфискацией имущества. В том случае, если преступление совершило служебное лицо, срок наказания может составить от трёх до пяти лет, если же речь идёт об организованной группе — от пяти до восьми лет.

«Как сомалийские пираты»

Как рассказал ранее в интервью RT капитан «Норда» Владимир Горбенко, в момент задержания судно находилось в разрешённом районе, определённом совместным украинско-российским договором.

По словам моряка, рыбный промысел в обозначенном районе уже много лет ведут как российские, так и украинские суда. К тому же есть вероятность, что речь идёт и вовсе об исключительной экономической зоне. Украинские пограничники заявляли, что судно находилось в 15 милях от Обиточной косы, тогда как в большинстве случаев ширина территориальных вод не превышает 12 морских миль. Эта норма заложена в Конвенции ООН по морскому праву от 1982 года, участницей которой является и Украина.

Задержание сейнера «Норд» Украина объяснила тем, что судно было зарегистрировано в республике Крым, которую, как считает Киев, Россия «оккупировала» в 2014 году. Также в Киеве сочли, что команда «Норда» нарушила порядок выезда из «временно оккупированного» района. В вину морякам вменили и наличие новых российских паспортов, выданных в Керчи

Украинские власти предложили рыбакам отказаться от российского гражданства — нужно лишь было, чтобы их родственники привезли старые украинские паспорта. В этом случае пограничники обещали отпустить команду с сейнера, однако все моряки отказались. Капитан судна пояснил, что команду в любом случае отдали бы под суд, но уже как граждан Украины.

Как отметили в Росрыболовстве , согласно «Порядку осуществления контроля изъятия промысловыми и иными судами водных биоресурсов в акватории Азовского моря и Керченском проливе на 2018 г.», который Россия и Украина утвердили в прошлом году, судно должно вернуться в порт базирования или выхода на промысел даже в том случае, если оно нарушило промысловые правила. Только после этого должно приниматься решение о возможных санкциях в отношении руководства корабля. Однако в случае с «Нордом» украинские пограничники поступили иначе: под угрозой применения силы сейнер направили в порт украинского Бердянска.

В результате Росрыболовство приостановило действие всех договорённостей, достигнутых ранее с Украиной, говорится на сайте российского ведомства. Кроме того, управление ФСБ в Крыму возбудило против украинских пограничников, задержавших российских рыбаков, уголовное дело по статье ст. 211 УК РФ («Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава»).

«Применительно к экипажу судна украинские пограничники действовали просто как сомалийские пираты», — подчеркнула Захарова.

РИА Новости 3 апреля со ссылкой на неназванный источник в силовых структурах сообщило о готовности командования Черноморского флота обеспечивать безопасность судоходства в Чёрном и Азовском морях.

По словам источника, агрессивные действия украинской морской погранслужбы позволяют говорить о настоящем пиратстве, поднятом на Украине на государственный уровень. Поэтому Черноморский флот готов обеспечить безопасность в регионе для гражданского судоходства за счёт постоянного присутствия в северо-восточной части Чёрного моря и в зоне Азовского бассейна.

Пресс-служба Черноморского флота комментировать эту информацию RT отказалась.

Пострадали за Крым

В настоящее время украинские власти отказываются пропустить на судно, где удерживаются рыбаки, российского консула, заявляя, что на борту якобы «нет граждан России». Это не первый случай, когда украинские пограничники захватывают суда, обвиняя моряков в заходе в крымские порты.

Год назад, в марте 2017 года, украинские власти конфисковали зарегистрированное в Танзании судно Sky Moon, следовавшее из Крыма в Молдавию . Это стало первым решением подобного рода, хотя соответствующий закон был принят ещё в 2014 году. Впрочем, для рыбных портов Крыма действовало исключение, запрет на их посещение Киев ввёл только в апреле 2016 года. В ноябре 2016 года украинские пограничники похитили двух российских пограничников — Максима Одинцова Александра Баранова , заманив их на украинскую территорию в районе пункта пропуска «Джанкой».

Российское Министерство обороны охарактеризовало эти действия как похищение. В феврале 2018 года Дарницкий райсуд Киева приговорил Одинцова к 14 годам тюремного заключения. Баранов получил 13 лет колонии по решению Подольского суда. Оба военнослужащих были признаны виновными в государственной измене и дезертирстве. До присоединения Крыма к России Баранов и Одинцов служили в украинских вооружённых силах, но впоследствии перешли на службу в ВС РФ.

В поле внимания украинских правоохранительных органов попали не только российские, но и германские граждане. В феврале этого года в отношении депутатов ФРГ , побывавших с визитом в Крыму, Украина начала досудебное расследование по с ч. 1 ст. 332-1 УК.

Эксперты говорят, что в ситуации с сейнером «Норд» речь также идёт о нарушении прав человека — украинские власти считают, что у них есть полномочия ограничивать людей в их праве принимать гражданство того или иного государства, в данном случае Российской Федерации. При этом во Всеобщей декларации прав человека, принятой ещё в 1948 году, говорится, что никто не может быть произвольно лишён своего гражданства или права изменить своё гражданство.

Вынужденное дежурство

Эксперты считают, что последним аргументом, способным предотвратить новые атаки на российские суда со стороны погранслужбы Украины, может стать Черноморский флот. Специалисты отмечают, что военные корабли, конечно же, не должны сопровождать каждое рыбацкое судно. Им достаточно встать на рейде неподалёку от маршрутов гражданского флота. Только это заставит украинских пограничников подумать, прежде чем захватывать российские гражданские корабли.

По словам заведующего кафедрой политологии и социологии университета имени Г. В. Плеханова Андрея Кошкина, Украина нарушает все правила взаимодействия государств, особенно в сфере морского права.

«Удивляет также чрезмерная агрессия по отношению к нам — они ведут себя как пиратская страна, — пояснил эксперт в интервью RT. — В Сомали с пиратами столкнулся буквально весь мир, было принято единственное спасительное решение — о военном сопровождении гражданских кораблей. Аналогичные действия нужно предпринять и в отношении Украины. Киев переходит красную линию, они хотят спровоцировать конфликт, чтобы раздуть его как «российскую агрессию».

Кошкин считает, что для освобождения моряков необходимо привлечь международное сообщество. И Украине следует продемонстрировать, что она больше не сможет атаковать российские корабли.

«К каждому рыболовному судну сложно приставить по военному кораблю. Но для военных кораблей расстояния и Чёрного, и Азовского морей невелики — можно просто поставить боевое судно, оснащённое ракетными орудиями, на рейде, чтобы оно ограждало гражданские суда от возможных нападений», — пояснил Кошкин.

Аналогичной точки зрения придерживается и бывший командующий Черноморским флотом ВМФ России (1991—1992), адмирал в отставке Игорь Касатонов . По его мнению, украинские пограничники повели себя вызывающе, забыв о том, что и в Азовском, и в Чёрном море преобладает Черноморский флот.