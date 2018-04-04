Британия выступила с новыми обвинениями РФ

Британия обвинила Россию в попытке сорвать работу ОЗХО по делу Скрипаля

Британский МИД обвинил Россию в попытке подорвать работу ОЗХО по расследованию дела Скрипаля, сообщила британская газета Daily Mirror. Именно так в Лондоне восприняли российскую инициативу провести экстренное совещание организации после признания ученых «Портон Даун» в неспособности найти след РФ в отравлении экс-полковника ГРУ

«Россия созвала внеочередное заседание ОЗХО, чтобы подорвать работу организации, которая, в полном соответствии с конвенцией по запрету химоружия, предоставляет Соединенному Королевству техническую помощь и оценки путем независимого анализа образцов с места «нападения» в Солсбери», — подчеркнул представитель ведомства, которого цитировала Daily Mirror.

По его словам, «эта российская инициатива является еще одной диверсионной тактикой, призванной подорвать работу ОЗХО в ее стремлении прийти к заключительным выводам».

Сама газета также отметила, что Россия «тащит скандал» с отравлением Скрипаля в Гаагу , где она намерена «подать жалобу» после того, как лаборатория «Портон Даун» признала, что установить происхождение вещества, которым был отправлен Скрипаль, и «установить след, ведущий к Кремлю» невозможно.

Россия созвала чрезвычайное заседание ОЗХО, чтобы «рассмотреть ситуацию вокруг утверждений о несоблюдении» конвенции по запрету химоружия, в которой Великобритания обвиняет Москву , указала Daily Mirror.

Напомним, накануне эксперты британской лаборатории «Портон Даун» признали, что не нашли доказательств российского происхождения «Новичка». В британском МИДе вынужденно заявили, что обвинения в адрес России в связи с делом Скрипаля основывались на предположениях. Между тем, в ведомстве настаивают, что заключения «Портон Даун» — это лишь часть разведданных и заявляют о наличии информации, согласно которой Россия произвела и хранила какое-то количество отравляющего газа.