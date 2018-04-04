Где создали яд для Скрипаля

Глава лаборатории оборонной науки и техники (DSTL) в Портон-Дауне Гэри Эйткенхед заявил, что специалистам не удалось установить страну-производителя вещества, которым были отравлены экс-разведчик Сергей Скрипаль и его дочь. Об этом сообщает Sky News.

По словам Эйткенхеда, ученым лишь удалось идентифицировать яд как вещество класса «Новичок» и установить, что это «нервный агент».

«Мы не определили точный источник, но мы предоставили научную информацию правительству, которое затем использовало ряд других источников, чтобы собрать всё вместе и сделать выводы», — сказал он.

Глава лаборатории отметил, что для установления страны-производителя необходимы «другие материалы», в том числе разведданные, к которым правительство имеет доступ. Эйткенхед подчеркнул, что такое вещество можно было разработать только при государственной поддержке из-за «чрезвычайно сложных методов». Также он опроверг информацию о том, что вещество могли разработать в самом Портон-Дауне.

МИД Великобритании результаты исследования DSTL интерпретировали как «доказательство» причастности России , отмечает Business FM . В ведомстве заявили, что Москва «несет ответственность за этот наглый и безрассудный акт и, с чем соглашается международное сообщество, нет другого правдоподобного объяснения».

Президент России Владимир Путин после встречи в Анкаре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом , заявил, что схожее с «Новичком» вещество могли производить примерно в 20 странах мира. Российский лидер выразил надежду, что на созванной Москвой сессии исполкома Международной организации по запрещению химического оружия будет «самым подробным образом» разобрана ситуация с отравлением Скрипаля и «поставлена точка».

Постпред России при ООН Василий Небензя заявлял, что разработчиком отравляющего вещества могла быть Великобритания. Он рассказал, что в 1990-е годы западные спецслужбы вывезли из РФ нескольких ученых, занимавшихся разработками химоружия, и документацию.

Экс-сотрудница британской службы разведки MI5 Энни Машон заявила в комментарии Russia Today , что вещество, которым отравили Скрипалей, могло быть разработано «где угодно».

«Новая газета» писала, что отравляющее вещество класса «Новичок» могло быть продано ученым «для разборки в бандитских кругах» еще в 1990-х, а затем начало «бродить по миру».