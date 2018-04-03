Трамп заявил о жестком отношении к РФ 

Президент США Дональд Трамп признался, что хоть и ведет себя жестко по отношению к России, но хотел бы наладить с ней контакт.
Об этом американский лидер заявил в ходе встречи с президентами стран Балтики, передает РИА «Новости».
«По всей видимости, никто не был более жестким к России, чем Дональд Трамп… Но если бы мы поладили с Россией, это было бы хорошо, а не плохо. И все соглашаются с этим, кроме очень глупых людей», — сказал президент США.
В качестве доказательств жесткой позиции США Трамп привел поставки США нефти и газа за рубеж вопреки желаниям России.