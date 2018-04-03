Стало известно о связях Юлии Скрипаль с США 

Юлия Скрипаль, отравленная вместе с отцом Сергеем Скрипалем в английском Солсбери, в прошлом была связана с США. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
По их информации, Юлия Скрипаль длительное время работала в визовом центре при консульстве США в Москве, а затем перешла в московское представительство компании Pepsico.
Год назад Юлия приобрела квартиру на Давыдковской улице в столице. Ее предыдущим хозяином был Дмитрий Винокур, бывший топ-менеджер представительства американской компании CISCO, сотрудничающей со спецслужбами всего мира.
Ранее британские СМИ сообщили, что за несколько дней до отравления Юлия Скрипаль получила доступ к секретному банковскому счету со 150 тысячами фунтов стерлингов. Деньги эти принадлежали ее брату Александру, умершему в 2017 году в Санкт-Петербурге. Он, в свою очередь, получил деньги от продажи дома в Великобритании.