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Стало известно о связях Юлии Скрипаль с США
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Стало известно о связях Юлии Скрипаль с США 

Рамблер 3 часа назад
Юлия Скрипаль, отравленная вместе с отцом Сергеем Скрипалем в английском Солсбери, в прошлом была связана с США. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
По их информации, Юлия Скрипаль длительное время работала в визовом центре при консульстве США в Москве, а затем перешла в московское представительство компании Pepsico.
Год назад Юлия приобрела квартиру на Давыдковской улице в столице. Ее предыдущим хозяином был Дмитрий Винокур, бывший топ-менеджер представительства американской компании CISCO, сотрудничающей со спецслужбами всего мира.
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Ранее британские СМИ сообщили, что за несколько дней до отравления Юлия Скрипаль получила доступ к секретному банковскому счету со 150 тысячами фунтов стерлингов. Деньги эти принадлежали ее брату Александру, умершему в 2017 году в Санкт-Петербурге. Он, в свою очередь, получил деньги от продажи дома в Великобритании.
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