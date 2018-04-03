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В Британии сообщили об отсутствии противоядия к «Новичку»
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В Британии сообщили об отсутствии противоядия к «Новичку» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Peter Nicholls/REUTERS
Специалисты британской исследовательской лаборатории заявили об отсутствии противоядия к веществу "Новичок", сообщает Sky News.
По словам директора Военной научно-технологической лаборатории в Портон-Дауне Гэри Айткенхеда, эксперты пришли к выводу, что вещество, которым были отравлены экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, требует "чрезвычайно сложных методов для создания, которые возможны только при участии государства".
Эксперт отметил, что нет никакого известного противоядия к отравляющему веществу, и что поэтому их не назначали Скрипалям.
Ранее сообщалось, что исследователи не смогли установить происхождение отравившего Скрипаля вещества.
4 марта Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены неизвестным веществом в городе Солсбери. Лондон обвинил Москву в покушении на Скрипалей, российская сторона категорически отрицает обвинения.
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