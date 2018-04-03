В Британии сообщили об отсутствии противоядия к «Новичку»

Специалисты британской исследовательской лаборатории заявили об отсутствии противоядия к веществу "Новичок", сообщает Sky News

По словам директора Военной научно-технологической лаборатории в Портон-Дауне Гэри Айткенхеда, эксперты пришли к выводу, что вещество, которым были отравлены экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия , требует "чрезвычайно сложных методов для создания, которые возможны только при участии государства".

Эксперт отметил, что нет никакого известного противоядия к отравляющему веществу, и что поэтому их не назначали Скрипалям.

Ранее сообщалось, что исследователи не смогли установить происхождение отравившего Скрипаля вещества.