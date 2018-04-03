В США вынесли первый приговор по «делу РФ» 

Суд федерального округа Колумбия во вторник вынес первый приговор в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера по поводу приписываемого России вмешательства в президентские выборы 2016 года.
В отношении голландского юриста Алекса Ван Дер Зуаана, в феврале признавшего свою вину в даче ложных показаний сотрудникам команды Мюлллера и следователям ФБР, выбрана мера пресечения в виде лишения свободы сроком на 30 дней и штрафу в размере $20 тыс.
Как сообщила газета USA Today, приговор был зачитан судьей округа Колумбия Эми Берман Джексон во вторник утром.