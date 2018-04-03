В Словакии сравнили высылку дипломата РФ с ударом кулаком

Глава МИД Словакии сравнил высылку дипломата с ударом кулаком

Словакии Глава МИД Мирослав Лайчак после того, как республика отозвала своего посла в РФ для консультаций, сравнил такое действие с поднятым в качестве предостережения пальцем, а высылку дипломата сравнил с ударом кулаком.

Ранее МИД Словакии сообщил, что в знак солидарности с Великобританией в "деле Скрипаля " отзывает для консультаций посла республики в РФ, который, как подтвердил РИА Новости во вторник пресс-секретарь дипведомства Петер Суско, уже прибыл в Братиславу

По словам министра, Словакия выразила свою солидарность с Лондоном тем, что однозначно осудила отравление Сергея и Юлии Скрипалей , а представители Братиславы подписали совместные заявления стран ЕС НАТО по этому поводу.

"Дополнительную просьбу (Великобритании) о том, чтобы (Словакия) рассмотрела и возможность высылки (российских дипломатов), мы воспринимаем серьезно и анализируем ее", — сказал Лайчак.

В дипломатической практике отзыв дипломата на родину для консультаций является очень серьезным делом, речь идет о дипломатическом инструменте, к которому правительства прибегают в ситуации, когда хотят выразить свою обеспокоенность с состоянием отношений с какой-либо из стран, считает Лайчак.

"Высылка дипломата — это как удар кулаком, а отзыв посла — как поднятый (в качестве предостережения) палец", — пояснил глава словацкого МИД.

Реагируя на ситуацию в "деле Скрипаля", МИД Словакии в качестве первого шага пригласил для беседы посла РФ в Братиславе, а затем отозвал для консультаций посла республики в Москве , что является весьма серьезным актом, подчеркнул Лайчак.

"Это нельзя недооценивать. Словакия редко прибегает к подобной практике. Это исключительное дело, а в отношении к РФ мы это делаем впервые", — заявил министр.

Касаясь дебатов о том, какие страны и каким образом проявили солидарность с Лондоном в "деле Скрипаля", Лайчак отметил, что "это — не соревнования".

"Мы ведем себя ответственно и рассудительно, и никто не может сказать, что мы ничего не делаем. Если мы не приступаем к иной динамике, то мы никому не завидуем и никого не обвиняем. Мы на связи с нашими партнерами, и я убежден, что наша совесть чиста, и мы ни перед кем не должны оправдываться", — сказал глава словацкого МИД.

Германия и Ряд стран Европы, в том числе Франция Польша , прибалтийские страны, Украина Молдавия , а также США Канада в понедельник приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с делом британского шпиона Сергея Скрипаля. МИД РФ предупредил, что этот недружественный шаг не останется без ответа.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.