Ципрас обратился с призывом к Турции

Ципрас призвал Турцию освободить двух греческих военных

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас призвал Турцию прекратить эскалацию напряженности и освободить двух греческих военнослужащих, задержанных за непреднамеренный переход границы во время патрулирования.

"Турция должна прекратить атаки и проявить добрую волю, чтобы ускорить возвращение двух солдат, содержащихся в тюрьме в Эдирне. Наши восточные соседи усиливают свою провокацию и обостряют ситуацию на всех фронтах", — сказал Ципрас на заседании совета министров.

По его мнению, отношение Анкары также связано с событиями в Турции и с геополитическими потрясениями.

Ципрас считает, что необходимо прекратить обвинять друг друга.

"Надо прекратить риторику эскалации напряженности, которая никуда не ведет", — сказал он.

"Греция никому не угрожает, но в то же время никого не боится. Греция — сильная и безопасная страна с сильными союзами, и поэтому нет причин беспокоиться", — добавил премьер.

Ципрас заметил также, что нынешнее состояние отношений с Турцией является еще одной причиной для решения Грецией других проблем во внешней политике и разрешения споров с ее северными соседями, "не отступая от своих твердых национальных позиций ".

По информации греческой стороны, греческий военный патруль 1 марта в районе Эврос из-за плохой погоды по ошибке зашел на территорию Турцию и был задержан турецкими военными. Власти Греции ожидали, что турки в течение суток выдадут задержанных. Однако в Турции греческих военных обвинили в незаконном проникновении на военную территорию, им грозит обвинение в шпионаже.

В последние дни Афины и Анкара обмениваются крайне жесткими заявлениями в связи с удержанием греческих военнослужащих. Президент Турции Эрдоган заявил, что Ципрас не сдержал обещания выдать ему восьмерых военнослужащих, а пресс-служба премьер-министра Греции заявила, что Турция должна понять разницу между демократически избранным премьер-министром и султаном. Министр обороны Греции Панос Камменос в беседе с парламентскими корреспондентами сказал, что президент Турции Эрдоган "окончательно сошел с ума", а в Турции нет суда и правосудия. Эти заявления вызвали протесты и оппозиции в Греции, которая считает, что подобные заявления не должны применяться во внешней политике.