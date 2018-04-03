Обзор зарубежных СМИ: Крымский мост назвали «черной стройкой» 

«Рекордно большая незаконная стройка»
Шведское издание Dagens Nyheter назвало Крымский мост «рекордно большой незаконной стройкой». По словам автора статьи, после окончания строительства мост станет самым длинным в Европе, однако его возведение является «незаконным», так как Крым был присоединен к России именно так. В связи с этим, уверен журналист, Крымский мост можно назвать крупнейшей в истории «черной» стройкой.
32 миллиона за цветы, сосиски и торт
Британское издание Telegraph рассказало, чего ждать от свадьбы принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл. По словам автора публикации, помещения, в которых состоится мероприятие, будут украшены цветами, за подбор которых флористам заплатили 110 тысяч фунтов. Гостям предложат множество блюд, в том числе сосиски в тесте на серебряных блюдах стоимостью 26 тысяч и 50-тысячный лимонный пирог, украшенный цветками бузины. А чтобы гости могли есть спокойно, один миллион был потрачен на систему противодействия беспилотникам. Всего же на свадьбу принца и актрисы, которая состоится 19 мая, будет потрачено 32 миллиона фунтов.
Россиян предупредили о британской «русофобии»
Лондонское посольство России предупредило россиян о возможных провокациях и дискриминации в Британии, сообщает Mirror. По информации таблоида, российские дипломаты предупреждают соотечественников о вероятности того, что в их багаж может быть что-то подброшено, а также об общей «русофобии» в Соединенном Королевстве. Так, «пострадать» могут фанаты московского ЦСКА, которые намереваются поддержать команду в матче с лондонским «Арсеналом», а также дети, которые едут в Британию на языковые курсы. Первым посольство советует строго соблюдать законы и правила поведения, а родителям вторых — еще раз обдумать необходимость поездки.
Польша вышлет беженцев из Донбасса
Польша не признает беженцами и депортирует на Украину Наталию и Андрея Шокотовых, а также двух их детей, сообщает Gazeta Wyborcza. По данным издания, чиновники отказали уроженцам Донбасса, бежавшим от войны, в том числе потому, что Наталия «скрыла» русское происхождение своих родителей, а ее страх перед украинскими силовиками — «субъективен». По словам Наталии, она голосовала на референдуме за отделение Донбасса, в связи с чем боится возвращения на Украину.
« (На Украине. — Прим. ред.) никого не интересует, что сегодня мы думаем о войне», — уверена она.
Лучшие снайперы в истории
Норвежский портал SIDE3 составил рейтинг лучших снайперов в истории. Так, первое место досталось легендарному финну Симо Хяюхя, который за время советско-финской войны 1939-1940 годов менее чем за 100 дней убил 505 противников. Второе место досталось Крису Кайлу: американец убил 160 человек в Ираке, а погиб от руки сослуживца уже после возвращения на Родину. На третьем месте расположилась самая «результативная» женщина-снайпер в истории: майор советской армии Людмила Павличенко в ходе Великой Отечественной войны убила 309 солдат. Четвертое место поделили неизвестный британский капрал, который, по данным СМИ, убил в 2000-х годах в Афганистане 173 талибов, и еще один подданный королевы Елизаветы — Крэйг Харрисон, в 2009-м в Афганистане убивший противника с расстояния в две тысячи 475 метров.