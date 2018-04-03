Стало известно о тайном счете Скрипалей

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Юлия Скрипаль до отравления получила тайный счет в банке, пишут СМИ 

РИА Новости 1 час назад
Дочь британского шпиона Юлия Скрипаль была отравлена в Солсбери "спустя несколько дней" после получения доступа к секретному банковскому счету со 150 тысячами фунтов, сообщает газета Daily Mirror.
Как пишет газета, эти деньги были получены после продажи дома в Британии, принадлежавшего брату Юлии Александру, "погибшему при неизвестных обстоятельствах в прошлом году в Санкт-Петербурге", и его бывшей жене Наталье. Она продала дом и половину полученных денег отдала Александру.
"В конце февраля Юлия получила генеральную доверенность от своего отца Сергея, чтобы взять под свой контроль секретный банковский счет, принадлежавший ее брату Александру", — приводит газета слова племянницы Сергея Виктории Скрипаль.
"Сейчас они (деньги — ред.) в российском банке", — отметила Виктория.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.
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