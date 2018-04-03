Барак Обама построил бункер под Белым домом

Согласно выдержкам, которые опубликовал ресурс "Вашингтон экзаминер", сооружение бункера обошлось в 376 миллионов долларов. Средства выделили еще при Джордже Буше-младшем в 2001 году, но стройка началась только в 2010 году — уже при Бараке Обаме . По документам ее целью значились замена электропроводки и доработка системы кондиционирования воздуха.

Однако уже тогда журналисты, в шутку окрестившие стройку "Большая раскопка Белого дома", по масштабу работ заподозрили, что речь шла о возведении секретного бункера. Котлован уходил глубоко под землю, а работы длились несколько лет. Построенный бункер расположен рядом с западным крылом Белого дома, где находятся рабочие помещения президента и его советников. Как утверждает автор, укрытие насчитывает пять этажей и способно укрыть весь персонал здания на неопределенный срок в случае атаки с применением оружия массового поражения.

Новое сооружение для защиты от ядерной атаки гораздо больше того, что уже существовало под восточным крылом Белого дома. Старое укрытие представляет собой операционный центр управления для президента США при чрезвычайных обстоятельствах. Именно в нем укрылся вице-президент Ричард Чейни и его помощники сразу после террористических атак 11 сентября 2001 года. Президент Джордж Буш-младший в тот момент находился в штате Флорида и был эвакуирован оттуда в штаб стратегического командования ВС США в штате Небраска.

Еще одно защищенное помещение — так называемая ситуационная комната. По сути, это конференц-зал на цокольном этаже западного крыла Белого дома, где президент проводит совещания по вопросам национальной безопасности или в кризисных ситуациях со своими советниками и членами кабинета, руководством военных и разведывательных ведомств. Помещение оборудовано защищенными системами связи для управления вооруженными силами США. Из этой комнаты президент Барак Обама и его окружение управляли ходом операции по ликвидации лидера террористической группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ . — Прим. "РГ") Усамы бен Ладена.

Еще несколько подземных укрытий для президента США были построены в разное время в других регионах страны. В частности, в разгар "холодной войны" в 60-х подземное убежище соорудили на острове Пинат в штате Флорида, неподалеку от зимней резиденции 35-го президента Джона Кеннеди

Впрочем, как иронизирует автор, пока ядерная зима не наступила, сотрудникам администрации приходится бороться с более неотложной угрозой — насекомыми. Как следует из книги, западное крыло Белого дома построено на болоте и постоянно подвергается нашествиям мух, которых действующий президент США терпеть не может. Для борьбы с насекомыми в ход пускают пневматические ружья, стреляющие солью. Автор рассказал подробности одного случая, когда занимавший должность главы аппарата Белого дома Райанс Прибас охотился на надоедавшую ему на совещании муху, а Трамп в шутку подначивал его: "Убей ее!". Пневматические ружья для охоты на насекомых, заряжаемые солью, продаются в США примерно за 40 долларов. Эффективны с расстояния до 1 метра. Их преимуществом считается то, что насекомое погибает от удара мелкими частицами, но остается целым. Соответственно, такой способ не оставляет следов на стенах и мебели.