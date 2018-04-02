ЕС предрекли судьбу СССР

Times: британский учёный предрёк ЕС судьбу Советского Союза

В течение одного поколения ЕС разделит участь Советского Союза. Такое предположение в своём докладе высказал почётный профессор Лондонской школы экономики Гвитиан Принс. По его мнению, европейские лидеры больше не считаются с интересами граждан, а сама организация стала походить на огнедышащего дракона, пишет The Times

Европейский союз имеет схожие характеристики с СССР и в течение одного поколения разделит его судьбу. С таким прогнозом выступил почётный профессор Лондонской школы экономики Гвитиан Принс, пишет The Times.

Британский учёный настаивает, что «растущая запутанность и снижающийся авторитет» уже стали предпосылками скорого краха ЕС. Поэтому, по его словам, выход Соединённого Королевства из блока — это только начало.

«В этом месяце «проекту» ЕС исполняется 61 год. Отсутствие воспроизводства культуры намекает, что, как и у старшего брата (Советского Союза), срок его существования едва ли превысит человеческую жизнь», — рассуждает Принс.

По его словам, с начала XXI века в ЕС идут постепенные процессы распада. Недовольство людей европейским блоком обостряется, и в ответ вводится больше инструментов жёсткого контроля.

«Достижения всё чаще доставались слишком высокой ценой, потому что платить за них приходилось социальным отчуждением», — полагает профессор.

Он также утверждает, что лидеры Евросоюза перестали считаться с интересами рядовых граждан, а сама организация стала походить на чудовище. «Этот дракон, на котором мы едем, повернул голову и опаляет нас своим жарким дыханием», — живописует Принс.

«Всё это свидетельствует о неприятии со стороны граждан, но «проект» отвечает на это дальнейшим ускорением, что явно вводит ЕС в опасную зону распада. И в таком положении он находится сейчас — покачивается, но демонстративно не повинуется, унижает, задирает и надеется сломить волю британцев, чтобы удержать других перспективных беглецов, и намеревается наказать нас за наше независимое решение покинуть ЕС. Это вряд ли можно считать признаком уверенности в собственных силах», — отмечает профессор.