ЕС предрекли судьбу СССР

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Times: британский учёный предрёк ЕС судьбу Советского Союза 

RT на русском 41 минуту назад
Фото: ТАСС
В течение одного поколения ЕС разделит участь Советского Союза. Такое предположение в своём докладе высказал почётный профессор Лондонской школы экономики Гвитиан Принс. По его мнению, европейские лидеры больше не считаются с интересами граждан, а сама организация стала походить на огнедышащего дракона, пишет The Times.
Европейский союз имеет схожие характеристики с СССР и в течение одного поколения разделит его судьбу. С таким прогнозом выступил почётный профессор Лондонской школы экономики Гвитиан Принс, пишет The Times.
Британский учёный настаивает, что «растущая запутанность и снижающийся авторитет» уже стали предпосылками скорого краха ЕС. Поэтому, по его словам, выход Соединённого Королевства из блока — это только начало.
«В этом месяце «проекту» ЕС исполняется 61 год. Отсутствие воспроизводства культуры намекает, что, как и у старшего брата (Советского Союза), срок его существования едва ли превысит человеческую жизнь», — рассуждает Принс.
По его словам, с начала XXI века в ЕС идут постепенные процессы распада. Недовольство людей европейским блоком обостряется, и в ответ вводится больше инструментов жёсткого контроля.
«Достижения всё чаще доставались слишком высокой ценой, потому что платить за них приходилось социальным отчуждением», — полагает профессор.
Он также утверждает, что лидеры Евросоюза перестали считаться с интересами рядовых граждан, а сама организация стала походить на чудовище. «Этот дракон, на котором мы едем, повернул голову и опаляет нас своим жарким дыханием», — живописует Принс.
«Всё это свидетельствует о неприятии со стороны граждан, но «проект» отвечает на это дальнейшим ускорением, что явно вводит ЕС в опасную зону распада. И в таком положении он находится сейчас — покачивается, но демонстративно не повинуется, унижает, задирает и надеется сломить волю британцев, чтобы удержать других перспективных беглецов, и намеревается наказать нас за наше независимое решение покинуть ЕС. Это вряд ли можно считать признаком уверенности в собственных силах», — отмечает профессор.
Принс выступил автором доклада для группы Briefings for Brexit, которая была организована приверженцами брексита, чтобы дать выходу Британии из Евросоюза научное обоснование. Среди стронников организации преподаватели Кембриджского университета, в том числе экономист Грэм Гаджин и почётный профессор истории Франции Роберт Тумс, поясняет The Times.
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