Назван виновный в убийстве российского посла в Турции

Турецкий суд решил арестовать Гюлена по делу об убийстве Андрея Карлова

Телеканал ссылается на решение суда, согласно которому Гюлен дал приказ об убийстве Карлова.

Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, он был ликвидирован силами безопасности. Карлову было посмертно присвоено звание Героя России.

Всего по делу об убийстве Карлова арестовано семь человек, трое их которых бывшие полицейские.