Отец Литвиненко объяснил секретность дела Скрипаля

Отец убитого в Великобритании бывшего подполковника ФСБ Александра Литвиненко объяснил RT, почему Лондон скрывает подробности дела об отравлении шпиона Сергея Скрипаля.
По словам Вальтера Литвиненко, причастность России к отравлению его сына была «фейком, который нужно было показать всему миру».
«Какая Россия жестокая и как она расправляется со своими врагами», — полагает он.
Однако в определенный момент британцы поняли, что «попали в хорошую лужу», и сменили тактику. Именно поэтому, уверен он, подробности дела Скрипаля держатся в тайне — Британия ждет ответа России.
«Если бы это был, как говорят они, русский след, то уже давно бы определилось все», — считает он.
Кроме того, Литвиненко убежден, что, будь в деле его сына «русский след», Лондон бы по-прежнему искал преступника, а не «замазывал следы». А чтобы не замазывать их в деле Скрипаля, его подробности и не раскрываются.
Две недели назад Вальтер Литвиненко в эфире ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале заявил, что его сына мог отравить соратник бизнесмена Бориса Березовского ученый Александр Гольдфарб, который за время нахождения Литвиненко в больнице трижды побывал в США и был «ЦРУ-шником», по словам беглого «генерала» самопровозглашенной Ичкерии Ахмеда Закаева. По словам Вальтера Литвиненко, Запад был заинтересован в убийстве его сына, чтобы обвинить в этом Россию.
Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены нервно-паралитическим веществом 4 марта в британском городе Солсбери.
10 дней спустя премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия виновна в отравлении бывшего полковника ГРУ и его дочери, а также в создании угрозы для жизней других британцев. В связи с этим Великобритания приняла решение выслать 23 российских дипломатов, которые якобы работают на российскую разведку, не отправлять ни одно официальное лицо страны на Чемпионат мира и отменить приглашение министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Лондон. Позже к мерам Британии присоединились десятки западных стран.