Отец Литвиненко объяснил секретность дела Скрипаля

Отец Литвиненко объяснил «план» Лондона

По словам Вальтера Литвиненко, причастность России к отравлению его сына была «фейком, который нужно было показать всему миру».

«Какая Россия жестокая и как она расправляется со своими врагами», — полагает он.

Однако в определенный момент британцы поняли, что «попали в хорошую лужу», и сменили тактику. Именно поэтому, уверен он, подробности дела Скрипаля держатся в тайне — Британия ждет ответа России.

«Если бы это был, как говорят они, русский след, то уже давно бы определилось все», — считает он.

Кроме того, Литвиненко убежден, что, будь в деле его сына «русский след», Лондон бы по-прежнему искал преступника, а не «замазывал следы». А чтобы не замазывать их в деле Скрипаля, его подробности и не раскрываются.

Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены нервно-паралитическим веществом 4 марта в британском городе Солсбери.