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Скончался Риос Монтт
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Скончался бывший диктатор Гватемалы Риос Монтт 

RT на русском 1 час назад
Фото: EPA / ИТАР-ТАСС
Гватемальский диктатор Хосе Эфраин Риос Монтт скончался в возрасте 91 года. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на его адвоката. Отмечается, что причиной смерти стал сердечный приступ.
Риос Мотт пришёл к власти в результате госпереворота 1982 года. Он занимал пост президента Гватемалы с августа 1982 года по август 1983 года, впоследствии был привлечён к суду по обвинениям в военных преступлениях.
С его именем связан политический феномен «риосмоттизм».
Ранее сообщалось, что последний военный диктатор Аргентины Рейнальдо Биньоне скончался на 91-м году жизни.
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