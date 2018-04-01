Скончался Риос Монтт

Скончался бывший диктатор Гватемалы Риос Монтт

Гватемальский диктатор Хосе Эфраин Риос Монтт скончался в возрасте 91 года. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на его адвоката. Отмечается, что причиной смерти стал сердечный приступ.

Риос Мотт пришёл к власти в результате госпереворота 1982 года. Он занимал пост президента Гватемалы с августа 1982 года по август 1983 года, впоследствии был привлечён к суду по обвинениям в военных преступлениях.

С его именем связан политический феномен «риосмоттизм».