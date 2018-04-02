США подтвердили предложение Трампа к Путину

«Нечего добавить»: Белый дом подтвердил, что Трамп предложил Путину встречу

"Как подтвердил сам президент (Трамп) 20 марта через несколько часов после телефонного звонка с президентом Путиным, они обсудили двустороннюю встречу "в не столь отдаленном будущем" и ряд возможных мест, включая Белый дом. На данный момент нам к этому нечего добавить", — заявила Сандерс.

Помощник российского президента Юрий Ушаков ранее сообщил, что Трамп предложил Путину провести двустороннюю встречу в Вашингтоне.

"Если все будет нормально, я надеюсь, что американцы не откажутся от своего предложения обсуждать возможность проведения саммита", — добавил он.

При этом Ушаков подчеркнул, что саммит возможен только во второй половине года.

"После этого разговора, который носил конструктивный деловой характер, были затронуты многие вопросы. Затем произошел очередной сбой в наших двусторонних отношениях — высылка 60 дипломатов, закрытие генерального консульства. На этот шаг российская сторона была вынуждена адекватно зеркально отвечать", — подчеркнул Ушаков.

Он добавил, что по этой причине после 20 марта вопрос об организации встречи лидеров не поднимался.

Разговор Путина и Трампа

Президент США Дональд Трамп 20 марта позвонил российскому коллеге Владимиру Путину, как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков , разговор глав государств получился конструктивным.

По его словам, американский лидер поздравил Путина с победой на выборах президента.

Как отметил Песков, Путин и Трамп согласились, что количество проблемных вопросов диктует необходимость их личной встречи. При этом каких-то конкретных дат подобного саммита названо не было. Стороны также высказались за развитие сотрудничества в вопросах стратегической стабильности и борьбы с терроризмом.

Лидеры России и США лично встречались дважды. В июле президенты провели полноценные переговоры во время саммита G20 в Гамбурге, обсудив проблемы двусторонних отношений, сирийский и украинский кризисы. В ноябре Путин и Трамп пообщались "на ногах" на саммите АТЭС в Дананге. Во время встречи они одобрили совместное заявление по Сирии . После этого главы государств несколько раз беседовали по телефону.

Ухудшение российско-американских отношений

Американские власти 26 марта из солидарности с Великобританией потребовали, чтобы 60 российских дипломатов, в том числе 12 сотрудников миссии РФ при ООН , покинули страну, а также закрыли генконсульство РФ в Сиэтле и предписали покинуть резиденцию генконсула в Сиэтле до 25 апреля. Эта высылка дипломатов стала самой большой в новейшей истории отношений двух стран.